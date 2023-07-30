Внаслідок диверсії пошкодили будівлю, де працювали російські військові інженери

У Маріуполі група спротиву знешкодила три військові вантажівки росіян та пошкодила місце розташування військово-інженерного підрозділу окупантів. Про це у неділю, 30 липня, повідомили радник міського очільника Маріуполя Петро Андрющенко та Центр національного спротиву.

«Отримали подробиці від Групи Маріупольського спротиву про вчорашні вибухи та пожежу в районі АС 2», – написав Андрющенко.

Внаслідок дій партизан з групи «Ї» маріупольського спротиву було знешкоджено три одиниці військових вантажівок, значно пошкоджено місце розташування військово-інженерного підрозділу окупантів на місці «Воєнстрою» та обладнання для виготовлення «зубів дракона” на бетонному мінізаводі в районі АС 2.

Нагадаємо, що в окупованому росіянами Маріуполі 19 липня зайнялась масштабна пожежа у колишньому домі культури металургів. Будівлю підпалили українські підлітки на знак протесту проти окупантів.