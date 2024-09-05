5 вересня у районі порту Новоросійська було чутно вибухи та стрілянину

У ніч на 5 вересня місто Новоросійськ у Краснодарському краї РФ атакували безекіпажні катери. Про це повідомили мер Новоросійська Андрій Кравченко та низка російських ЗМІ.

Близько пів на другу ночі за київським часом Кравченко повідомив про загрозу атаки безекіпажних катерів Новоросійська. Мер закликав жителів першої берегової лінії не виходити на вулицю та перебувати в приміщенні без скла. Через кілька годин російський посадовець повідомив, що в районі набережної на кількох вулицях обмежено рух транспорту. Також на зазначеній ділянці закрито пляжі та заборонені прогулянки.

Місцеві ЗМІ й Telegram-канали повідомили про звуки вибухів і стрілянини у районі порту.

Вранці російське міноборони заявило, що у ніч на 5 вересня засоби ППО нібито знищили один реактивний снаряд РСЗВ «Вільха» і два БпЛА над територією Бєлгородської області, три БпЛА – над територією Курської області та два БпЛА – над Брянською областю. Також там повідомили про знищення двох безекіпажних катерів в північно-східній частині акваторії Чорного моря.

Зазначимо, у порту Новоросійська дислокуються, зокрема, військові російські кораблі. Саме Новоросійськ став основною базою Чорноморського флоту росіян після того, як по їхніх суднах у тимчасово окупованому Криму відбулася серія успішних атак – як дронових, так і ракетних. Новоросійськ розташований за 120 км на південний схід від Керченської протоки та за понад 600 км від підконтрольних Україні приморських населених пунктів. Востаннє про атаку морських дронів на Новоросійськ окупанти повідомляли 3 липня цього року.