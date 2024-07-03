У районі порту Новоросійська пролунали вибухи

У ніч на середу, 3 липня, російські пропагандистські Telegram-канали із посиланням на місцеву владу заявили про атаку морських безпілотників на чорноморське місто Новоросійськ у Краснодарському краї. У районі порту Новоросійська лунали вибухи, за даними очевидців, розпочалася пожежа.

За даними росіян, атака безпілотних катерів сталася приблизно о 03:00 за місцевим часом. Мер Новоросійська Андрєй Кравченко повідомив, що російська ППО нібито відбиває атаку на морі та попросив жителів міста не виходити до моря.

Водночас місцеві мешканці заявили про вибухи з боку порту. На відео, опублікованих місцевими Telegram-каналами, чутно звуки вибухів.

Наразі у пресслужбах Міноборони України та Росії не прокоментували атаку морських дронів. За попередніми даними російських пропагандистських каналів, місто атакували щонайменше два безпілотних катери.

Зазначимо, Новоросійськ – портове місто із виходом до Чорного моря з Краснодарського краю, яке стало основною базою Чорноморського флоту росіян після того, як по їхніх суднах у тимчасово окупованому Криму відбулася серія успішних атак – як дронових, так і ракетних. Новоросійськ розташований за 120 км на південний схід від Керченської протоки та за понад 600 км від підконтрольних Україні приморських населених пунктів.

Зауважимо, Збройні сили України мають на озброєнні низку дронів з достатньою дальністю для атаки Новоросійська. Зокрема, це Sea Baby (дальність не менш ніж 700 км), Magura V5 (833 км), дрони «Толока» (TLK-400 – до 1200 км, TLK-1000 – до 2000 км).