Вартість одного екземпляра близько 60 тис. доларів

У неділю, 16 червня, на міжнародному форумі з безпеки в чорноморському регіоні – Black Sea Security Forum 2024, що проходив в Одесі, представили новітній український морський дрон Stalker 5.0. Про це повідомив місцевий сайт «Думська».

Як повідомляється, брандер має довжину 5 м, ширину 1,2 м.

У спеціальному відсіку, облаштованому в корпусі, він може доставляти воду, продовольство, військове спорядження та інші вантажі на острови або ділянки узбережжя.

Stalker 5.0. можна використовувати для завдань із розвідки та патрулювання узбережжя в морських і річкових прикордонних районах.

Навісний бензиновий двигун потужністю 60 «коней» розганяє його до швидкості понад 40 вузлів (близько 75 км/год). Крейсерська швидкість 30 вузлів (55 км на годину).

Дрон оснащений системою відеозв'язку та управління на основі Starlink. Вартість одного екземпляра близько 60 тис. євро.

Безекіпажний катер під назвою стояв в актовій залі, привертаючи загальну увагу.