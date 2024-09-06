Окупанти випустили по Україні 44 ударні дрони у ніч на 6 вересня

У ніч на п’ятницю, 6 вересня, російські війська здійснили комбіновану ракетно-дронову атаку по Україні. У 13 областях України, зокрема, на Львівщині працювали сили протиповітряної оборони. Про це йдеться у ранковому зведенні Повітряних сил України.

Усього ворог випустив по Україні 46 повітряних цілей:

керовану авіаційну ракету Х-59 із повітряного простору Луганської області;

протирадіолокаційну ракету Х-31 із території Брянської області Росії;

44 ударні БпЛА типу «Shahed» з території російського Курська і Приморсько-Ахтарська та мису Чауда у Криму.

У результаті протиповітряного бою авіації, зенітним ракетним військам, підрозділам РЕБ та мобільним вогневим групам Повітряних сил та Сил оборони України вдалось збито 27 ударних безпілотників станом на восьму годину ранку.

Інфографіка Повітряних сил

«Ще 8 безпілотників – локаційно втрачені на території України (імовірно упали під впливом засобів РЕБ), один БпЛА повернув у напрямку окупованої Донеччини. Ще кілька повітряних цілей (ймовірно ударні дрони) спостерігаються в повітряному просторі на півночі. Бойова робота триває!» – зазначили у Повітряних силах.

Упродовж доби протиповітряна оборона працювала у Київській, Кіровоградській, Вінницькій, Дніпропетровській, Миколаївській, Херсонській, Полтавській, Чернігівській, Харківській, Львівській, Донецькій, Запорізькій та Сумській областях.

Наслідки атаки на Україну 6 вересня

Голова Львівської ОВА Максим Козицький та мер Львова Андрій Садовий повідомили, що вночі 6 вересня росіяни обстріляли область бойовими безпілотниками. Усі три ударні БпЛА типу «Shahed» знешкодили сили ППО, однак збиті уламки спричинили пожежу на складських приміщеннях у промисловій зоні біля Малехова Львівської громади. Унаслідок пожежі згоріли чотири вантажівки. З людей ніхто не постраждав.

Сергій Лисак, голова Дніпропетровської ОВА, розповів, що з вечора і до пізньої ночі росіяни атакували декілька районів області. Є постраждалі через атаку Нікопольського району безпілотниками, важкою артилерією та РСЗВ «Град». Це 62-річна жінка та 65-річний чоловік. Понівечені 11 осель місцевих, гараж, два авто та човен. Також зачепило лінії електропередач і газопроводи.

Наслідки ворожої агресії наразі з'ясовують у Марганецькій та Червоногригорівській громадах. На Криворіжжя ворог спрямував дрон-камікадзе. Через це в одному з населених пунктів пошкоджений приватний будинок. Жертв та постраждалих немає. Відомо про пожежі у Павлоградському та Синельниківському районах. В останньому знищено господарську споруду та потрощено до десяти приватних будинків.

Сергій Лисак повідомив, що Повітряні сили знищили крилату ракету та п’ять безпілотників, серед яких й розвідувальний, над територією Дніпропетровщини.

У ранковому зведенні голова Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомив, що у ніч на 6 вересня сили та засоби протиповітряної оборони збили сім БпЛА типу «Shahed 131/136». Внаслідок бойової роботи та падіння уламків у Баштанському районі на відкритій території відбулося займання сухої трави, яке вже загасили. Постраждалих немає.

За інформацією очільника Херсонської ОВА Олександра Прокудіна, уранці окупаційні війська атакували з авіації Херсонщину. Під ударами опинилися чотири населені пункти області. В одному з сіл Бериславської громади дві керовані авіабомби влучили по будівлі дитсадка, через що він зазнав серйозних руйнувань. Також пошкоджено Пункт Незламності, автобус та навколишні будинки. Потерпілих серед місцевих жителів немає.

Керівник Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що близько 7:30, попередньо ракетою, окупанти вдарили по Люботину. Пошкоджені житлові будинки. До медиків звернулись 42-річна та 65-річна жінки та 16-річна дівчина.