Внаслідок пожежі згоріли чотири вантажівки

Вночі 6 вересня росіяни обстріляли Львівську область бойовими безпілотниками. Усі три шахеди знешкодили сили ППО, однак збиті уламки спричинили пожежу у селі Муроване. Про це повідомив голова ЛОВА Максим Козицький.

«Близько 03:15 цієї ночі у Львівському районі у промисловій зоні впали уламки безпілотника типу “шахед” – “герань-2”. Загорілися 4 вантажівки», – повідомив очільник області.

Рятувальники 1,5 години гасили пожежу. Але машини ремонту не підлягають.

«Внаслідок падіння уламків безпілотника в с. Муроване Львівського району відбулась пожежа. На момент прибуття пожежно-рятувальних підрозділів до місця виклику горіло 4 великовантажних автомобілі. О 04:42 вогнеборці ліквідували пожежу», – повідомили у ДСНС Львівщини, зазначивши, що до ліквідації пожежі залучали 32 рятувальників та 6 одиниць спецтехніки.

Загалом вночі на Львівщині двічі оголошували повітряняну тривогу, яка сукупно тривала з 1:10 до 3:25. З людей ніхто не постраждав. Усі системи життєзабезпечення області працюють у штатному режимі.

У ніч на 6 вересня росіяни запустили по Україні керовану авіаційну ракету Х-59, протирадіолокаційну ракету Х-31П та 44 ударні БпЛА типу «Shahed». Повітряні сили збили 27 з них.