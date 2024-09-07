На активістів склали адміністративний протокол, що передбачає штраф чи виправні роботи

У ніч на суботу, 7 вересня, три активісти зруйнували в Одесі барельєф із зображенням ордена Леніна та радянської медалі «Золота зірка» на меморіалі «Крила перемоги», оскільки місцева влада не знімала його попри закон про декомунізацію, повідомив активіст Дем’ян Ганул. Поліція Одеси склала на чоловіків адміністративний протокол за дрібне хуліганство, повідомили «Суспільному» у місцевій поліції.

За словами Дем’яна Ганула, він просив місцеву адміністрацію зняти барельєф із комуністичною символікою, проте результатів не отримав. Сам він не уточнив, чи причетний до руйнування барельєфа, втім, оприлюднив світлину з місця події та відео, на якому видно, що з активістами спілкуються правоохоронці.

Активіст нагадав, що барельєф не несе жодної культурної цінності та не охороняється законом. Він зазначив, що на меморіалі залишилися ще один комуністичний барельєф та закликав місцеву владу оперативно їх демонтувати.

«Питання часу коли впаде другий, тому, я рекомендую владі показати як можна цивілізовано зняти зображення ідеолога радянського режиму. Виконавши нарешті закон про декомунізацію. Можливо, це навіть краще, що влада може врахувати вчорашній досвід, та провести демонтаж самостійно», – написав він.

Згодом на своєму каналі Ганул повідомив, що перебуває у районному відділку поліції, де «залишив пояснення».

Дем’ян Ганул також нагадав про рішення історико-топонімічної комісії міської ради Одеси щодо барельєфа Леніна, яке рекомендувало демонтувати зображення ордену ще у грудні 2023 року.

«Виходить, що ми просто зробили роботу виконавчого органу ОМР, який з 18 грудня 2023 року ігнорував демонтаж», – повідомив активіст.

У пресслужбі поліції Одеси повідомили у коментарі «Суспільному», що на причетних до руйнування барельєфа склали адмінпротоколи за ст. 173 КУпАП (дрібне хуліганство). Санкція статті передбачає штраф до 117 грн, громадські роботи до 60 годин, виправні роботи до двох місяців із відрахуванням 20% заробітку, чи арешт до 15 діб.

Очільник громадської організації «Зелений лист» Владислав Балінський підтвердив журналістам, що адмінпротоколи склали на нього, Ганула та активіста Єгора Доровських.

Зазначимо, меморіальний комплекс «Крила перемоги» встановили в Одесі у 1984 році за проєктом тогочасного головного архітектора міста Василя Мироненка – він такоє проєктував скандальний пам’ятник Суворову в Одесі. Попри закон про декомунізацію, ухвалений 2015 року, ще 2019 року до 75-річчя визволення Одеси від нацистських окупантів у місті зробили капітальний ремонт меморіалу – тоді зокрема відремонтували облицювання меморіальних дощок з іменами Героїв Радянського Союзу.