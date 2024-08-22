Пам’ятник радянському солдату у селі Іллінці Заболотівської громади

Пам’ятники радянським солдатам з частинами меморіальних плит, на яких розміщена символіка СРСР, демонтували у селах Корнич, Раківчик та Іллінці на Прикарпатті.

Про демонтаж радянських монументів у Корничі та Раківчику 21 серпня повідомив міський голова Коломиї Богдан Станіславський. Пам’ятники радянським солдатам прибрали разом з частинами меморіальних плит, на яких розміщена символіка СРСР.

«Процес дерусифікації та деколонізації Коломийської громади триває. Очищуємо громаду від елементів, які символізують російську імперську політику. Історія, яку ми маємо шанувати, відрізняється від міфу “побєди”, який окупанти нам нав’язували десятиліттями», – написав Богдан Станіславський у Facebook.

За інформацією організації «Деколонізація. Україна», 21 серпня демонтували і пам’ятник радянському солдату у селі Іллінці Заболотівської громади.

Додамо, що на території Прикарпаття були розміщені 132 пам’ятники, пов’язані з радянською ідеологією. Від початку повномасштабного вторгнення РФ понад 70 з них прибрали.