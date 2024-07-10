Демонтований пам'ятник радянському солдату у селі Чернів

У селищі Букачівці та селі Тернів на Прикарпатті демонтували пам’ятники радянським солдатам. Про це 9 липня повідомив засновник проекту «Деколонізація. Україна» Вадим Поздняков.

«Демонтаж пам'ятників совєцькому окупанту триває. Цього разу демонтовано у селищі Букачівці на Прикарпатті, а цей полетів у селі Чернів на Прикарпатті. Їх тут ще дуже багато, але процес розблоковано і їх тут точно не буде», – написав у Facebook Вадим Поздняков.

Радянський монумент у селищі Букачівці

За словами керівника проекту «Деколонізація. Україна», в державі досі відсутній закон, який би чітко регулював процес демонтажу радянських монументів. Щоб це зробити, наразі потрібно переконувати кожну громаду окремо.

Додамо, що на території Прикарпаття були розміщені 132 пам’ятники, пов’язані з радянською ідеологією. Від початку повномасштабного вторгнення РФ демонтували близько 70 з них. Нещодавно три радянські монументи вирішили демонтувати у Коломийській громаді, а в Бовшеві замість пам’ятника радянському солдату встановлять монумент уродженцю села Дмитру «Да Вінчі» Коцюбайлу.