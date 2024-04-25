У Коломийській громаді залишилися ще 5 радянських пам'ятників

У селах Раківчик, Корничі та Товмачик Коломийської громади демонтують пам’ятники з радянською символікою. Зроблять це після численних звернень громадськості та наради у голови Івано-Франківської ОДА, йдеться у розпорядженні міського голови Коломиї Богдана Станіславського від 23 квітня.

У селі Товмачик демонтують меморіальну таблицю зі стели по вулиці Джерельній, а в Корничах і Товмачику – пам’ятники радянським солдатам з частинами меморіальних плит, на яких розміщена символіка СРСР. За словами Богдана Станіславського, демонтаж радянських символів не є скасуванням пам’яті Другої світової війни.

«Ми пам'ятаємо і вшановуємо всіх тих, хто поклав своє життя у боротьбі проти тоталітарних режимів того часу. Ми прибираємо з пам'ятників ту підміну понять, яку придумали хворі совєцькі пропагандисти в минулому столітті і якою зараз послуговуються окупанти», – написав у Facebook міський голова Коломиї.

Додамо, що за інформацією «Суспільного», від початку повномасштабного вторгнення РФ до лютого 2024 року на Прикарпатті демонтували 68 з 132 пам'ятників, пов’язаних з радянською ідеологією. У Коломийській громаді залишилися ще 5 радянських монументів.