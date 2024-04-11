Мешканці села Бовшів одноголосно проголосували за демонтаж пам’ятника радянському солдату

У селі Бовшів Бурштинської громади, в якому жив Герой України Дмитро Коцюбайло, відкриють пам’ятник на його честь. Встановлять монумент на місці пам’ятника радянському солдату. Рішення про це прийняли на громадських слуханнях у Бовшеві 9 квітня.

Як повідомили у Бурштинській міській раді 10 квітня, на зборах мешканці села Бовшів одноголосно проголосували за демонтаж пам’ятника радянському солдату, що стоїть на площі біля будинку культури. На цьому місці вирішили встановити пам’ятник полеглому Герою України, жителю Бовшева Дмитру «Да Вінчі» Коцюбайлу.

Мешканцям села презентували ескізний проект майбутнього пам’ятника Дмитру Коцюбайлу

«З обох боків було запропоновано встановити плити з іменами загиблих мешканців села, а також імена сучасних Героїв, які загинули у російсько-українській війні. У свою чергу, заступник міського голови Володимир Чуйко презентував мешканцям села ескізний проект майбутнього пам’ятника Дмитру Коцюбайлу, який після погодження з родичами можна буде втілити у життя», – розповіли у Бурштинській міськраді.

Додамо, що Дмитро Коцюбайло народився у селі Задністрянське Бурштинської громади і закінчив Бовшівську загальноосвітню школу, яка нині носить його ім’я. Дмитро Коцюбайло отримав звання Героя України у грудні 2021 року. Командир батальйону «Вовки Да Вінчі» загинув під Бахмутом у березні 2023 року. Після прощання у рідному селі його поховали на Аскольдовій горі у Києві. На одному з будинків у Бовшеві Дмитра Коцюбайла увічнили в муралі. У пам’ять про Героя України у селі відкрили музей.