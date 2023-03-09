Поховають Дмитра Коцюбайла у Києві у п'ятницю, 10 березня

У селі Бовшів на Прикарпатті попрощалися із Героєм України, командиром батальйону «Вовки Да Вінчі» Дмитром Коцюбайлом. 27-річний військовий загинув у вівторок, 7 березня, у боях під Бахмутом. Тіло комбата привезли у рідне село для прощання, поховають Дмитра Коцюбайла у Києві.

Мешканці села Бовшів та всіх сусідніх сіл зустрічали тіло комбата «Вовків Да Вінчі» Дмитра Коцюбайла навколішки. Окрім рідного села військового прощання планували провести і в Бурштині, однак мерія повідомила про скасування прощання через непередбачувані обставини.

Як повідомили рідні військового, похорон командира «Вовків Да Вінчі» відбудеться у п’ятницю, 10 березня, у Києві. О 12:00 розпочнеться прощання у Михайлівському соборі, о 13:15 – на Майдані Незалежності.

Фото: Телеграф

Зазначимо, про смерть Дмитра Коцюбайла, командира батальйону «Вовки Да Вінчі» стало відомо у вівторок, 7 березня. Герой України отримав смертельне поранення у боях під Бахмутом.

27-річний Дмитро Коцюбайло народився у селі Задністрянськ Галицького району Івано-Франківської області. Від самого початку подій на Майдані брав активну учать у Революції Гідності. Після її завершення у 17 років пішов захищати Україну від російської агресії зі зброєю в руках.

В 2014 році командував взводом добровольців, в 2015 став командиром роти. В 2014 році отримав важке поранення танковим снарядом в населеному пункті Піски, Донецької області. Після одужання, через 3 місяці реабілітації повернувся на фронт. 17 березня 2016 року був призначений командиром 1-шої окремої штурмової роти «Вовки Да Вінчі» ДУК ПС, яка переформатована в батальйон.

1 грудня 2021 року президент України Володимир Зеленський присвоїв Дмитрові Коцюбайлу звання Героя України із врученням ордена «Золота Зірка». Він став наймолодшим командиром і першим добровольцем, якому присвоїли це звання прижиттєво. Як зазначено в указі президента Володимира Зеленського, високе звання присвоєне Дмитрові Коцюбайлу за особисту мужність, виявлену у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України.

Від початку повномасштабної війни очолював окремий механізований батальйон «Вовки Да Вінчі» в складі 67-мої окремої механізованої бригади.