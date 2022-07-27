28-річний військовий льотчик із Прикарпаття загинув на війні 26 липня

На війні Росії з Україною загинув 28-річний військовий льотчик, Герой України Олександр Кукурба з Івано-Франківської області. Майор Кукурба був начальником розвідки штабу 299-ї бригади тактичної авіації Збройних сил України. Військовий загинув під час бойових дій у вівторок, 26 липня.

Про загибель 28-річного льотчика Олександра Кукурби у середу, 27 липня, повідомила Нижньовербізька сільська рада. Військовий був родом із села Верхній Вербіж, що входить до складу громади.

«З сумом можемо офіційно сповістити, що 26 липня 2022 року, захищаючи небо України, загинув Олександр Васильович Кукурба, 1994 р.н., уродженець с. Верхній Вербіж — український військовослужбовець, майор, начальник розвідки штабу 299-ї бригади тактичної авіації Збройних сил України, Герой України», – йдеться у повідомленні.

У квітні 2022 року Олександр Кукурба отримав звання Герой України з врученням ордена «Золота Зірка» — за особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, 6 липня за особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі його нагородили орденом Богдана Хмельницького II ступеня.

У рідному селі загиблого Героя України 27-29 липня оголосили Днями жалоби. Про дату та час прощання з Олександром мешканців села повідомлять пізніше.