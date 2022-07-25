Президент Володимир Зеленський підписав указ про зміну командувача Сил спецоперацій. Новим командувачем Сил спеціальних операцій ЗСУ став Віктор Хоренко.

У понеділок, 25 липня, своїм указом Зеленський звільнив із посади командувача Сил спеціальних операцій генерал-майора Григорія Галагана. Замість нього цього ж дня президент призначив на посаду командувача Сил спецоперацій ЗСУ Віктора Хоренка.

Про нового очільника ССО наразі відомо мало, в указі президента навіть не вказане його військове звання. За даними нардепа Олексія Гончаренка, раніше Віктор Хоренко командував спецрезервом Головного управління розвідки Міноборони.

Пізніше у вечірньому зверненні президент Володимир Зеленський повідомив, що генерала Григорія Галагана переведено на інший напрямок і з метою оновлення Служби безпеки України призначено першим заступником керівника Центру спеціальних операцій «А» СБУ. Також він повідомив, що керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов буде очолювати й Комітет з питань розвідки при Президентові України.

Сили спеціальних операцій ЗСУ було створено у 2016 році. До 2020 року їх очолював генерал-лейтенант Ігор Луньов. 25 серпня 2020 року командувачем ССО було призначено генерал-майора Григорія Галагана.

Нагадаємо, 15 травня Володимир Зеленський змінив командувача Сил територіальної оборони ЗСУ. Ним став генерал-майор Ігор Танцюра.

Також нещодавно президент звільнив генпрокурорку Ірину Венедіктову та голову СБУ Івана Баканова. Також Зеленський повідомив про кадрову ревізію в СБУ.