Президент змінив командувача Сил спеціальних операцій ЗСУ
Замість Григорія Галагана новим командувачем став Віктор Хоренко
Президент Володимир Зеленський підписав указ про зміну командувача Сил спецоперацій. Новим командувачем Сил спеціальних операцій ЗСУ став Віктор Хоренко.
У понеділок, 25 липня, своїм указом Зеленський звільнив із посади командувача Сил спеціальних операцій генерал-майора Григорія Галагана. Замість нього цього ж дня президент призначив на посаду командувача Сил спецоперацій ЗСУ Віктора Хоренка.
Про нового очільника ССО наразі відомо мало, в указі президента навіть не вказане його військове звання. За даними нардепа Олексія Гончаренка, раніше Віктор Хоренко командував спецрезервом Головного управління розвідки Міноборони.
Пізніше у вечірньому зверненні президент Володимир Зеленський повідомив, що генерала Григорія Галагана переведено на інший напрямок і з метою оновлення Служби безпеки України призначено першим заступником керівника Центру спеціальних операцій «А» СБУ. Також він повідомив, що керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов буде очолювати й Комітет з питань розвідки при Президентові України.
Сили спеціальних операцій ЗСУ було створено у 2016 році. До 2020 року їх очолював генерал-лейтенант Ігор Луньов. 25 серпня 2020 року командувачем ССО було призначено генерал-майора Григорія Галагана.
Нагадаємо, 15 травня Володимир Зеленський змінив командувача Сил територіальної оборони ЗСУ. Ним став генерал-майор Ігор Танцюра.
Також нещодавно президент звільнив генпрокурорку Ірину Венедіктову та голову СБУ Івана Баканова. Також Зеленський повідомив про кадрову ревізію в СБУ.