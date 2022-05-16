Ігор Танцюра дотепер командував Сухопутними військами Збройних сил України

Президент Володимир Зеленський у неділю, 15 травня, змінив командувача Сил територіальної оборони Збройних сил України. Про це свідчать відповідні укази президента.

Замість Юрія Галушкіна, який був командувачем ТрО з часу їхнього створення, призначено генерал-майора Ігоря Танцюру, який раніше був начальником штабу Сухопутних військ ЗСУ.

2 травня Зеленський нагородив Танцюру орденом Богдана Хмельницького III ступеня «за особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі».

Сили територіальної оборони у складі ЗСУ з'явилися незадовго до початку повномасштабної війни з Росією. Підрозділи ТрО закріплені за своїми районами тероборони (збігаються з адміністративними районами) і виконують завдання на цій території. Однак, за рішенням президента, батальйони можуть переміщувати в інші зони тероборони і залучати до виконання інших завдань.