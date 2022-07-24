22 лютого Вища рада правосуддя припинила свою роботу, оскільки десятеро її членів звільнилися

Президент України Володимир Зеленський утворив конкурсну комісію з добору кандидатів у Вищу раду правосуддя і розпорядився провести конкурс. Відповідний указ зʼявився ввечері у суботу, 23 липня.

До складу конкурсної комісії, що проведе добір кандидатів, увійшли:

Гринчак Сергій Васильович – доцент кафедри кримінального права №1 Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, кандидат юридичних наук;

Дідич Тарас Олегович – професор кафедри теорії та історії права та держави Навчально-наукового інституту права Київського національного університету імені Тараса Шевченка, доктор юридичних наук, професор;

Кофман Борис Якович – професор кафедри права, політології та міжнародних відносин Університету імені Альфреда Нобеля, доктор юридичних наук, професор;

Очеретний Сергій Степанович – суддя Апеляційного суду Харківської області у відставці;

Тропін Захар Володимирович – доцент кафедри міжнародного права Навчально-наукового інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка, кандидат юридичних наук, доцент.

Голову та секретаря конкурсної комісії обирають на першому засіданні відкритим голосуванням простою більшістю голосів. Засідання конкурсної комісії є правомочним за умови присутності на ньому більшості від складу. Рішення комісії ухвалюються шляхом відкритого голосування більшістю голосів від її складу. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови конкурсної комісії. Рішення комісії оформлюється протоколом, який підписують голова та секретар. Інформація про рішення комісії розміщується на сайті президента.

Що таке Вища рада правосуддя і які завдання вона виконує

Вища рада правосуддя (ВРП) – колегіальний, незалежний конституційний орган державної влади та суддівського врядування, який діє в Україні на постійній основі для забезпечення незалежності судової влади, її функціонування на засадах відповідальності, підзвітності перед суспільством, формування доброчесного та високопрофесійного корпусу суддів, додержання норм Конституції і законів України, а також професійної етики в діяльності суддів і прокурорів.

Вища рада правосуддя виконує такі завдання:

вносить подання про призначення судді на посаду;

ухвалює рішення стосовно порушення суддею чи прокурором вимог щодо несумісності;

розглядає скарги на рішення відповідного органу про притягнення до дисциплінарної відповідальності судді чи прокурора;

ухвалює рішення про звільнення судді з посади;

надає згоду на затримання судді чи утримання його під вартою;

ухвалює рішення про тимчасове відсторонення судді від здійснення правосуддя;

вживає заходів щодо забезпечення незалежності суддів;

ухвалює рішення про переведення судді з одного суду до іншого;

та виконує низку інших завдань, які визначає стаття 3 закону «Про Вищу раду правосуддя».

Згідно з Законом «Про Вищу раду правосуддя», ВРП складається з двадцяти одного члена, з яких десятьох обирає з’їзд суддів України з-поміж суддів чи суддів у відставці, двох призначає Президент, ще двох обирає Верховна Рада, двох – з’їзд адвокатів, двох – Всеукраїнська конференція прокурорів, двох – з’їзд представників юридичних вищих навчальних закладів та наукових установ. Голова Верховного Суду входить до складу Вищої ради правосуддя за посадою.

Зазначимо, що 22 лютого 10 членів Вищої ради правосуддя достроково склали повноваження за власним бажанням, в результаті чого ВРП втратила кворум і припинила свої повноваження. Причиною такого кроку у ВРП назвали дії Етичної ради, яка з 8 лютого почала оцінювати одночасно всіх членів ВРП, крім голови Верховного суду.