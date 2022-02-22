Рішенням Вищої ради правосуддя припинено за власним бажанням повноваження десяти її членів. У такий спосіб ВРП припиняє свої повноваження, повідомила у вівторок, 22 лютого, її прес-служба..

«10 членів Вищої ради правосуддя достроково склали повноваження за власним бажанням», – сказано в повідомленні.

У ВРП продовжують наполягати, що повноваження Етичної ради, яка ініціювала їх оцінювання, «не мають конституційної основи».

«Наголошуємо, що принцип інституційної безперервності діяльності вищих органів влади є однією з основ конституційного ладу і саме без урахування цієї основоположної засади було ухвалено закон №1635-IX, положення якого допускають одномоментне припинення діяльності органу державної влади, який реалізує конституційні повноваження», – зазначили у ВРП.

Там нагадали, що 8 лютого 2022 року Етична рада розпочала процедури оцінювання одночасно усіх членів ВРП (окрім голови Верховного Суду). «Отже, можливість подальшого безперебійного функціонування ВРП за таких обставин ставиться у пряму залежність від рішень та дій Етичної ради, адже передбачена законом ймовірність відсторонення Етичною радою від посади бодай одного члена Вищої ради правосуддя матиме наслідком припинення діяльності Вищої ради правосуддя у зв’язку з відсутністю кворуму цього конституційного органу», – йдеться у повідомленні.

Як вважають у ВРП, подальше функціонування цього органу в рамках такої залежності порушує гарантії діяльності її членів, що є неприпустимим.

«Наведені обставини спонукали до дострокового складання повноважень більшістю членів Ради правосуддя. Рішеннями Вищої ради правосуддя заяви десяти членів Ради про звільнення за власним бажанням задоволені», – додали у прес-службі.

Як зазначає «Укрінформ», 8 лютого 2022 року Етична рада ініціювала оцінювання одночасно 14 чинних членів Вищої ради правосуддя. Водночас члени ВРП назвали неприйнятною участь у процедурах оцінювання, ініційованих Етичною радою, і заявили, що це спонукає їх достроково скласти повноваження.

Що таке Вища рада правосуддя і які завдання вона виконує

Вища рада правосуддя (ВРП) – колегіальний, незалежний конституційний орган державної влади та суддівського врядування, який діє в Україні на постійній основі для забезпечення незалежності судової влади, її функціонування на засадах відповідальності, підзвітності перед суспільством, формування доброчесного та високопрофесійного корпусу суддів, додержання норм Конституції і законів України, а також професійної етики в діяльності суддів і прокурорів.

Вища рада правосуддя виконує такі завдання: