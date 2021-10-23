Рада суддів України 23 жовтня визначилася з кандидатами до складу Етичної ради, яка займатиметься контролем за Вищою радою правосуддя (ВРП) і, зокрема, її очищенням.

За інформацією Ради суддів України, найбільше голосів отримали кандидати:

суддя Верховного суду у Касаційному кримінальному суді Лев Кишакевич;

суддя Київського апеляційного суду Юрій Трясун;

суддя Східного апеляційного господарського суду у відставці Володимир Сіверін;

суддя Верховного суду у Касаційному адміністративному суді Тетяна Чумаченко.

Однак таке Рішення вже розкритикували в Центрі протидії корупції (ЦПК), назвавши щонайменше двох кандидатів «негідними» через сумнівну репутацію.

Зокрема, зазначається, що брат Юрія Трясуна – Павло – з 2012 року обіймав посаду командира полку міліції особливого призначення «Беркут» у Київській області, а у 2016 році суддя Трясун в складі колегії звільнив з-під варти беркутівця Олександра Бєлова, обвинуваченого у вбивствах на Кріпосному провулку в Києві 18 лютого 2014 року.

Суддя Володимир Сіверін, окрім подання неправдивих відомостей до декларації, виносив рішення на користь незаконних забудовників. Також на нього скаржилися колеги та керівник апарату суду, запевняючи, що Сіверін здійснює тиск на працівників суду та підбурює їх вчиняти дії за межами повноважень. Суддю неодноразово викривали у зловживанні своїми процесуальними правами. Крім того, Сіверін під час співбесіди продемонстрував неспроможність логічно формулювати думки на належному для судді рівні.

Досьє на усіх чотирьох кандидатів до Етичної ради також опублікувала «Фундація DEJURE».

Тепер Вища рада правосуддя зобов’язана до 28 жовтня сформувати Етичну раду, яка вже на початку листопада зможе розпочати свою роботу.

До Етичної ради увійдуть троє представників суддів та троє міжнародних експертів. Ця рада перевірить на доброчесність усіх чинних членів ВРП, а також перевірятиме кандидатів на цю посаду. Якщо Етична рада визнає члена ВРП недоброчесним, то його повноваження будуть призупинені до розгляду цього питання суб’єктом його висування – з’їздом суддів, з’їздом адвокатів або іншим. У міжнародних експертів буде право вирішального голосу під час оцінки на доброчесність.

Як повідомляв ZAXID.NET, 13 вересня Рада суддів не обрала членів Етичної ради для контролю Вищої ради правосуддя: 16 із 28 членів Ради суддів не підтримали жодного кандидата. Нардепи та правозахисники назвали це спробою зірвати судову реформу. У результаті Держдеп США закликав Раду суддів розблокувати судову реформу. Провести цю реформу Зеленський обіцяв президенту США Джо Байдену.

21 вересня Рада суддів України оголосила конкурс на посаду члена Етичної ради, хоча за законом Рада суддів мала призначити принаймні одного свого представника ще до 13 вересня.

8 жовтня Верховний суд звернувся до Конституційного суду України з питанням про «неконституційність» низки повноважень Етичної ради, а 21 жовтня прохання про призупинення судової реформи подали до Окружного адміністративного суду Києва, зазначає «Бабель».