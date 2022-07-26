ЗСУ знищили командний пункт окупантів та склад боєприпасів у районі П'ятихаток

На півдні Збройні сили України розбили командний пункт 11-ї окремої десантно-штурмової бригади окупантів та склад боєприпасів у районі населеного пункту П'ятихатки. Також відомо про знищення щонайменше 48 окупантів.

У підсумковому зведенні оперативного командування «Південь» за понеділок, 25 липня, зазначено, що за добу авіація ЗСУ завдала 7 ударів по місцях дислокації та розгортання підрозділів окупантів, зокрема по 6 опорних пунктах, скупченнях озброєння та військової техніки та по командно-спостережному пункту в Бериславському та Херсонському районах області.

«Узагальнені дані щодо ворожих втрат свідчать, що південні степи України зачищено від 48 рашистів, 4 танків Т-72, 152-міліметрової гармати-гаубиці, самохідної артилерійської установки, 3 одиниць броньованої та 3 автомобільної техніки. Знищено пункт управління 11-ої окремої десантно-штурмової бригади рашистів та їхній склад боєприпасів у районі П’ятихатки», – повідомило командування.

Остаточні втрати ворога дорозвідують.

Також командування повідомило, що впродовж понеділка, 25 липня, на цьому напрямку росіяни атакували три рази. Опівдні з літаків із напрямку тимчасово окупованої території росіяни випустили 2 ракети Х-59 по Миколаївській області. Через годину в районі Новогригорівки вдарила пара російських Ка-52. А надвечір парами штурмовиків та ударних Ка-52 росіяни атакували Андріївку. Попередньо, без втрат із українського боку.

В оперативному командуванні зазначили, що ситуація в операційній зоні південнобузького напрямку «залишається складною, але контрольованою силами оборони». Відомо, що окупанти намагаються підтягувати резерви живої сили та техніки з кримського напрямку.

Відео ОК «Південь»