Російські загарбники на півдні України втратили протитанковий ракетний комплекс «Фагот»

Збройні сили України знищили на півдні командно-спостережний пункт 785-го окремого загону спецпризначення російської Національної гвардії, два склади з боєприпасами та протитанковий ракетний комплекс «Фагот», йдеться в підсумковому зведенні оперативного командування «Південь» за неділю, 24 липня.

Крім того, за минулу добу на півдні знищено 66 росіян, п’ять танків, дві самохідні гаубиці «Гвоздика», три одиниці броньованої та дев’ять – автомобільної техніки. Також ЗСУ знищили безпілотник «Мерлін-ВР» поблизу Іванівки Херсонської області, де росіяни намагалися провести повітряну розвідку. Остаточні втрати ворожих військ уточнюються.

Також українська авіація завдала п’ять ударів по ворогу. Зокрема атаковані 3 ворожі опорні пункти в Бериславському районі, пари Мі-8 та Мі-24 відпрацювали 2 ворожі опорні пункти в Херсонському. Загалом ракетно-артилерійські підрозділи українських військ виконали близько 190 вогневих завдань.