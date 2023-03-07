Дмитро Коцюбайло загинув у боях під Бахмутом

У боях за Україну загинув військовий Дмитро Коцюбайло. Комадир батальйону «Вовки Да Вінчі» отримав смертельне поранення у боях під Бахмутом. Про це повідомив президент Володимир Зеленський, який у 2021 році нагороджував Дмитра Коцюбайла званням Героя України.

«Сьогодні в бою загинув "Да Вінчі", герой України, доброволець, людина-символ, людина-хоробрість, – Дмитро Коцюбайло. Боєць 67-ї окремої механізованої бригади, комбат. Загинув в бою під Бахмутом, у бою за Україну. Він із 2014 року захищав нашу незалежність, гідність нашого народу. Один із наймолодших героїв України. Один із тих, чия особиста історія, характер, сміливість навіки стали історією, характером і сміливістю України», – зазначив Зеленський.

27-річний Дмитро Коцюбайло народився у селі Задністрянськ Галицького району Івано-Франківської області. Від самого початку подій на Майдані брав активну учать у Революції Гідності. Після її завершення у 17 років, пішов захищати Україну від російської агресії зі зброєю в руках.

В 2014 році командував взводом добровольців, в 2015 став командиром роти. В 2014 році отримав важке поранення танковим снарядом в населеному пункті Піски, Донецької області. Після одужання, через 3 місяці реабілітації повернувся на фронт. 17 березня 2016 року був призначений командиром 1-шої окремої штурмової роти «Вовки Да Вінчі» ДУК ПС, яка переформатована в батальйон.

1 грудня 2021 року президент України Володимир Зеленський присвоїв Дмитрові Коцюбайлу звання Героя України із врученням ордена «Золота Зірка». Він став наймолодшим командиром і першим добровольцем, якому присвоїли це звання прижиттєво. Як зазначено в указі президента Володимира Зеленського, високе звання присвоєне Дмитрові Коцюбайлу за особисту мужність, виявлену у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України.

Від початку повномасштабної війни очолював окремий механізований батальйон «Вовки Да Вінчі» в складі 67-мої окремої механізованої бригади.