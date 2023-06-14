Дмитро Коцюбайло загинув 7 березня під Бахмутом

В Українському католицькому університеті створили стипендіальний фонд на честь Героя України Дмитра «Да Вінчі» Коцюбайла. Університет має на меті зібрати 100 тисяч доларів США, аби покрити навчання студента УКУ на рік.

Як повідомили в прес-службі УКУ, ініціаторкою стипендії стала дівчина загиблого Дмитра Коцювайла Аліна Михайлова, керівниця медичної служби «Ульф» механізованого батальйону «Вовки Да Вінчі», яка сама є студенткою УКУ. Цю стипендію вручатимуть студентам, які займались волонтерством, зокрема, допомагали військовим, ветеранам і їхнім сім’ям. Зробити пожертву в стипендіальний фонд можна за посиланням.

«Ця стипендія для мене, перш за все, про пам’ять. Про продовження справи Дмитра. Адже він жив не лише війною, а й думав набагато масштабніше. Його головною мотивацією була вільна, незалежна, успішна, процвітаюча Україна. А цього неможливо досягнути без освічених українців. Дмитро прагнув до навчання все своє життя, у різних сферах вдосконалював себе, вчився нового. Він з дитинства розумів важливість освіти. Тому ми з його родиною хочемо цією стипендією дати можливість людям отримати якісну, сучасну і таку потрібну освіту в УКУ», – зазначила Аліна Михайлова.

За словами проректорки УКУ Наталки Климовської, ціль університету – зібрати 100 тисяч доларів у сталий фонд, який дозволить генерувати стипендію імені Дмитра Коцюбайла та покривати витрати на навчання студента/студентки в університеті щороку

Зазначимо, що 27-річний Дмитро Коцюбайло брав активну учать у Революції Гідності, а після її завершення у 17 років пішов добровольцем у ЗСУ. У 2016 році він став командиром першої окремої штурмової роти «Вовки Да Вінчі», яку переформатували в батальйон. У 2021 році президент присвоїв Дмитру Коцюбайлу звання Героя України та вручив орден «Золота Зірка». Він став наймолодшим командиром і першим добровольцем, якому присвоїли це звання прижиттєво. Дмитро Коцюбайло загинув 7 березня у боях під Бахмутом.