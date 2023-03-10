На прощання з героєм прийшли тисячі людей

В Києві попрощалися з Героєм України, командиром батальйону «Вовки Да Вінчі» Дмитром Коцюбайлом, який загинув у вівторок, 7 березня, в боях під Бахмутом. На прощання з Дмитром Коцюбайлом прийшли тисячі людей.

Попередньо відбулася заупокійна панахида в Михайлівському соборі, яку відправив глава ПЦУ Епіфаній. На панахиді були присутні президент Володимир Зеленський та прем'єр-міністерка Фінляндії Санна Марін.

Після служби президент передав матері «Да Вінчі» Оксані Коцюбайло відзнаку «Хрест бойових заслуг», якою посмертно вшанували її сина.

Відтак відбулося прощання з героєм на Майдані Незалежності, де були присутні міністр оборони України Олексій Резніков, головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов та тисячі інших українців. Дмитра Коцюбайла поховають на Байковому кладовищі.

27-річний Дмитро Коцюбайло народився у селі Задністрянськ Галицького району Івано-Франківської області. Брав активну учать у Революції Гідності з початку подій 2013 року на Майдані Незалежності. Після її завершення у 17 років вступив до лав ЗСУ.

У 2014 році Дмитро Коцюбайло командував взводом добровольців, у 2015 став командиром роти. В березні 2016 року був призначений командиром першої окремої штурмової роти «Вовки Да Вінчі», яку переформатували в батальйон. У 2021 році Дмитру Коцюбайлу було присвоєно звання Героя України та вручено орден «Золота Зірка». Він став наймолодшим командиром і першим добровольцем, якому присвоїли це звання прижиттєво.