Меморіальну таблицю встановлять безпосередньо на чаші оновленого фонтану

Реконструйований фонтан на пл. Галицькій у Львові присвятять загиблому комбату «Вовків Да Вінчі» Дмитру Коцюбайлу та всім українським добровольцям. Поруч із фонтаном встановлять відповідну меморіальну інформаційну таблицю, а сам оновлений фонтан відкриють у п’ятницю, 21 квітня.

Згідно з рішенням виконавчого комітету Львівської міськради, на фонтані на площі Галицькій, 2 встановлять пояснювальну таблицю, що інформуватиме про присвяту фонтану Герою України Дмитру «Да Вінчі» Коцюбайлу.

Сам фонтан після тривалої реконструкції відкриють у п’ятницю, 21 квітня. Участь у відкритті візьмуть керівниця медичної служби «УЛЬФ» 1 ОМБ «Вовки Да Вінчі» Аліна Михайлова, міський голова Львова Андрій Садовий та керівник Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного Павло Ткачук. Під час відкриття висадять символічне дерево – каштан.

Нагадаємо, реконструкцію площі Галицької у Львові розпочали ще у 2019 році. Згодом, після демонтажу фонтану «Кульбаба», будівельники виявили мури костелу Воздвиження Чесного Хреста, зведеного у 1530-х роках. Після цього будівельні роботи призупиняли і на місці працювали археологи. Проект фонтану і площі Галицької загалом також змінювали кілька разів. Зрештою фонтан матиме форму чаші з підсвіткою, виготовлену з кортенової сталі, з середини якої струмені води битимуть у вигляді квітки.

Зазначимо, що 27-річний Дмитро Коцюбайло брав активну учать у Революції Гідності, а після її завершення у 17 років пішов добровольцем у ЗСУ. У 2016 році він став командиром першої окремої штурмової роти «Вовки Да Вінчі», яку переформатували в батальйон. У 2021 році президент присвоїв Дмитру Коцюбайлу звання Героя України та вручив орден «Золота Зірка». Він став наймолодшим командиром і першим добровольцем, якому присвоїли це звання прижиттєво. Дмитро Коцюбайло загинув 7 березня у боях під Бахмутом.