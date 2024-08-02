Памʼятник із Леніна на Шевченка переробив місцевий художник Володимир Герасимчук

У селі Котлярка на Житомирщині в межах декомунізації памʼятник радянському ідеологу Володимиру Леніну вирішили переробити на памʼятник видатному українському поету Тарасу Шевченку. Скульптуру переробив місцевий художник Володимир Герасимчук, який замінив кепку на «Кобзар», а піджак перетворив на пальто. про це 2 серпня повідомило «Суспільне».

До 2017 року в селі Котлярка стояв пам’ятник Леніну, після чого за ініціативи сільської ради місцевий художник Володимир Герасимчук перетворив його на пам’ятник Тарасу Шевченку. Ініціаторкою перетворення стала завідувачка будинку культури Котлярки Тетяна Петрук.

«Коли я побачила, що його от-от повалять, щось заболіло в душі. І відразу подумала: “А чому б його не переробит?”. Я звернулася до громади, підійшла до Володимира Григоровича Герасимчука і кажу: “Володю, ти його переробиш чи ні? Перероби, будь ласка, з Леніна на Шевченка”», – розповіла Тетяна Петрук.

За її словами, якби пам’ятник Леніну знесли, грошей на встановлення нового пам’ятника у громади не було б, саме тому скульптуру вирішили переробити. Художник зняв з памʼятника мідь, якою він був покритий, продав її, а на виручені гроші купив матеріали для робіт. Робота над пам’ятником тривала близько двох тижнів.

«Хотілося зробити його так, як я уявляв. Комір я доліплював, “Кобзарик” замість кепки. Оббивав і болгаркою пиляв. Шарф я йому доліпив, щоб трохи його змінити. З піджака я робив пальто. Не вдалося змінити пам’ятнику ноги. Тарас Шевченко носив модні туфлі із загостреними носами. Проте, загострити округлі чоботи Леніна не вдалося. Я пробував, але їх неможливо було зрізати болгаркою», – розповів Володимр Герасимчук.

Місцеві мешканці переважно позитивно оцінили перетворення памʼятника й кажуть, що скульптра справді нагадує Тараса Шевченка. Однак є й такі, які досі підтримують ідею знесення памʼятника взагалі.

«Він не схожий. Його переробили, але ми все одно знаємо, що це він там. Його взагалі треба було зняти. Все одно ж там залишається те “оте”. Ось наші герої поприходили з війни. Чому не поставити якогось обеліска», – розповіла мешканка Котлярки Галина.

За словами заступника голови Українського інституту національної пам’яті Володимир Тиліщака, формально пам’ятник Леніну прибрали з публічного простору, однак вінн вважає, що це далеко не найкращий і не оптимальний спосіб як декомунізації, так і вшанування пам’яті Тараса Шевченка.