Донька Юхновського повідомила, що не знала про перейменування вулиці на честь батька
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Донька Ігоря Юхновського Наталія заявила про те, що нічого не знала про те, що Львівська обласна військова адміністрації вирішила перейменувати одну з вулиць Львова на честь її батька.
«Прив'язки вулиці до діяльності батька – жодної, нема нічого спільного. Зараз війна, і це не на часі, і я вважаю, зараз цього робити не треба було», – зазначила Наталія Юхновська.
Нагадаємо, у четвер, 18 липня, голова ЛОВА Максим Козицький повідомив у Facebook, що 134 вулиці у Львові та області отримають нові декомунізовані назви. Рішенням обласної комісії перейменували вулиці у 33 різних громадах області. У межах перейменування нові назви отримають вісім вулиць у Львові та ще дві у Брюховичах. Зокрема вулиця Професора Петра Буйка має бути перейменована на вулицю Професора Ігоря Юхновського.
Нагадаємо, український науковець, академік, політик, Герой України Ігор Юхновський помер 26 березня 2024 року у віці 98 років.