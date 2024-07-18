Наталія Юхновська вважає, що перейменування вулиці не на часі

Донька Ігоря Юхновського Наталія заявила про те, що нічого не знала про те, що Львівська обласна військова адміністрації вирішила перейменувати одну з вулиць Львова на честь її батька.

«Прив'язки вулиці до діяльності батька – жодної, нема нічого спільного. Зараз війна, і це не на часі, і я вважаю, зараз цього робити не треба було», – зазначила Наталія Юхновська.

Нагадаємо, у четвер, 18 липня, голова ЛОВА Максим Козицький повідомив у Facebook, що 134 вулиці у Львові та області отримають нові декомунізовані назви. Рішенням обласної комісії перейменували вулиці у 33 різних громадах області. У межах перейменування нові назви отримають вісім вулиць у Львові та ще дві у Брюховичах. Зокрема вулиця Професора Петра Буйка має бути перейменована на вулицю Професора Ігоря Юхновського.

Нагадаємо, український науковець, академік, політик, Герой України Ігор Юхновський помер 26 березня 2024 року у віці 98 років.