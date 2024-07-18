У Львові вулицю Червону переназвали на честь науковця зі світовим іменем Любомира Романкова

У Львівській області 134 вулиці отримають нові декомунізовані назви. Розпорядженням начальника ОВА перейменували вулиці у 33 різних громадах області. На мапі з’являться імена новітніх героїв війни, медиків, волонтерів, добровольців, які зараз воюють за нашу незалежність, також вшанують імена борців визвольних змагань XX століття. Зокрема, у Львові з’являться нові назви вулиць на честь льотчика УГА Петра Франка, останньої зв’язкової Шухевича Дарії Гусяк та членкині ОУН Надії Мудрої, а також науковців Любомира Романкова та Ігоря Юхновського, які померли у 2024 році.

«Підписав відповідне розпорядження. Рішення про перейменування ухвалював, опираючись на рекомендації робочої групи з питань декомунізації при Львівській обласній державній адміністрації, до якої увійшли, зокрема, історики, ветерани poсійcько-української війни та активні жителі громад», – написав 18 липня голова ЛОВА Максим Козицький.

У Львові запропонували такі нові назви вулиць:

Татарбунарська – Петра Франка,

Червона – Любомира Романкова,

Професора Петра Буйка – Професора Ігоря Юхновського,

Юрія Смолича – Надії Мудрої,

Амвросія Бучми – Анатолія Лупиноса;

Таманська – Дарії Гусяк,

Андрія Волощака – Генерала Миколи Арсенича,

площа Липнева – площа Берестейської унії.

У Брюховичах зміни такі назви:

Антона Макаренка – Степана Ленкавського,

Миколи Бурденка – Дарії Цісик-Ребет.

Перший заступник міського голови Львова Андрій Москаленко, який очолює міську робочу групу щодо деколонізації і перейменування вулиць, здивувався рішенням обласної адміністрації.

«Є проста, зрозуміла і прозора процедура зміни старих назв на нові. Робоча група аналізує, мешканці голосують. Далі робоча група пропонує на розгляд депутатів на сесії Львівської міської ради. І депутати, яким мешканці делегували таке право, затверджують таке рішення своїм голосуванням. Пропоновані головою військової адміністрації вулиці вже є в нашому списку і були у черзі на перейменування. Для чого це робити ще раз – відкрите питання. Деякі з нових назв, які запропонував голова військової адміністрації, вже обговорювались з родинами на інші вулиці», – написав Андрій Москаленко.

Ознайомитися з новими назвами усіх 134 вулиць можна тут. Деякі вулиці населених пунктів Львівщини названі на честь новітніх героїв війни – Тараса Матвіїва, Андрія Гергерта, Дмитра Пащука, Василя Задорожного. Зовсім новими назвами вулиць, які раніше не вживались, є також Українських волонтерів (с. Вовчатичі Стрийського району), Сил оборони України (с. Добрівляни Стрийського району), Військових медиків (с. Юшківці Стрийського району), Іноземних добровольців (Миколаїв і Жовква), Збройних сил України (с. Сокільники і с. Смереків), Сил територіальної оборони (с. Черляни).

Рішення щодо перейменування приймав голова обласної адміністрації. Громадам давали термін півроку, щоб самостійно визначитися з новими назвами площ, вулиць і скверів. Якщо у цей період не встигли – впродовж наступних трьох місяців їх перейменовували за розпорядженням голів громад. Тепер рішення приймає обласна влада.

Нагадаємо, депутати Львівської міськради проголосували за декомунізацію назв трьох міських вулиць – Прогулкову (на Прогулянкову), Орельську (на Орільську) та Дубнівську (на Дубенську), які були названі під впливом російських наративів, а також вул. Карпінського перейменували на вул. Старосольських. Також один зі скверів Львова мають назвати на честь сотенного УПА Мирослава Симчича.