Дарія Гусяк померла у віці 98 років

У п’ятницю, 12 серпня, у Львові у віці 98 років померла зв'язкова головнокомандувача УПА Романа Шухевича, активістка Організації українських націоналістів, кавалерка ордена княгині Ольги III ступеня Дарія Гусяк.

«Сьогодні у 14:20 за київським часом відійшла у вічність остання зв'язкова Романа Шухевича Дарка Гусяк, справжня мучениця і подвижниця. З юних років належала до ОУН, була завжди на відповідальних ділянках праці. Потім стала зв'язковою Романа Шухевича, арештована в 1950 році, відбула 25 років в'язниці», – повідомив у Facebook екс-нардеп Юрій Шухевич, син Романа Шухевича.

Дарія Гусяк народилася в Трускавці в 1924 році. З 15-річного віку мала тісні зв'язки з членами підпільної ОУН та виконувала доручення організації. Була арештована радянськими спецслужбами навесні 1950 року та утримувалась в тюрмі «на Лонцького» у Львові. Дарію Гусяк засудили на 25 років тюремного ув'язнення, яке відбувала в тюрмах Верхньоуральська, Володимира та Мордовії.

Після відбування покарання і далі зазнавала переслідувань від радянської влади. З початком незалежності України Дарія Гусяк стала членом проводу Конгресу українських націоналістів, створила та очолювала громадську жіночу організацію — Всеукраїнську лігу українських жінок.