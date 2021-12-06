У 2020 році Ольга Ільків відсвяткувала сторічний ювілей

На 102-му році життя померла зв’язкова Романа Шухевича Ольга Ільків. Про це у понеділок, 6 грудня, повідомив секретар Львівської міськради Маркіян Лопачак.

«На 102-му році життя відійшла в кращий світ зв‘язкова Романа Шухевича Ольга Ільків. Співчуття родині. Вічна пам’ять!», – написав він у себе на сторінці у Facebook.

«Легендарна жінка, що присвятила все своє довге, насичене життя служінню Україні. За її спиною – роки переслідувань, радянських тюрем та важкої щоденної боротьби. Незбагненна втрата для нашого міста і нашої країни», – висловив співчуття міський голова Львова Андрій Садовий.

Наразі ще немає інформації про прощання з Ольгою Ільків.

У червні 2021 року Ольга Ільків відсвяткувала 101-річчя. Вона народилась у 1920 році у Стрию на Львівщині. У грудні 1941 року вступила до ОУН. Із 1945 року Ольга Ільків перебувала у підпіллі, працювала в жіночій мережі ОУН. 11 липня 1946 р. в селі Конюхів на Стрийщині народила доньку Звениславу. У Княгиничах облаштували конспіративне помешкання для Романа Шухевича, також сприяла в організації підпільної хати для нього у с. Грімне Городоцького району. Тут у грудні 1947 року Ольга Ільків народила сина Володимира.

Пізніше була засуджена до 25 років ув'язнення. 14 років провела в радянських тюрмах.

Від вересня 1964 року працювала санітаркою в Львівській обласній лікарні, від 1966 р. — у домоуправі м. Львова двірником, щоб отримати помешкання та забрати дітей з інтернату. З 1972 року до виходу у 1976 році на пенсію працювала у Львівському історичному музеї.

У 2008 році указом президента України Віктора Ющенка Ольгу Ільків нагородили Орденом княгині Ольги ІІІ-го ступеня. У 2017 році за заслуги перед державою та з нагоди 75-ї річниці створення УПА, місто та область спільно придбали їй квартиру у Львові, а обласна рада виділила гроші на її ремонт. У 2020 році Ольга Ільків відсвяткувала сторіччя.