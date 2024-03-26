Ігор Юхновський був почесним громадянином Львова та Героєм України

У вівторок, 26 березня, помер український науковець, академік, політик, Герой України Ігор Юхновський. Йому було 98 років.

«Сумна новина. Відійшов до вічності Ігор Рафаїлович Юхновський. Світла, добра, мудра людина. Почесний громадянин Львова. Творець України. Обличчя Незалежності», – повідомив міський голова Львова Андрій Садовий.

Прощання з Ігорем Юхновським відбуватиметься у Свято-Покровському кафедральному соборі ПЦУ (вул. Михайла Грушевського, 2). У середу, 27 березня, о 19:00 відбудеться парастас. Чин похорону – 28 березня о 10:00. Поховають Ігоря Рафаїловича на Личаківському кладовищі в родинному гробівці.

Ігор Юхновський народився у 1925 році на Рівненщині. Воював в інженерно-саперних військах у Другій світовій війні.

Юхновський був фізиком-теоретиком, мав науковий ступінь доктора фізико-математичних наук, академіка НАН України, створив Львівську наукову школу статистичної фізики. На основі створеного Юхновським відділу статистичної теорії конденсованих станів Інституту теоретичної фізики АН УРСР у 1990 році заснували Інститут фізики конденсованих систем НАН України. У 1990-1998 роках Ігор Юхновський очолював Західний науковий центр НАН України. Він заснував Фонд підтримки науки.

Крім того був активним громадським та політичним діячем – народний депутат України І-IV скликань, балотувався на перших виборах президента України у 1991 році. Ігор Юхновський був автором ідеї референдуму 1 грудня 1991 року, співзасновником та першим керівником Українського інституту національної пам’яті.

Почесний громадянин Львова. Герой України від 2005 року за «визначний особистий внесок у національне відродження і побудову незалежної Української держави, багаторічну плідну громадську і політичну діяльність, вагомі наукові досягнення».