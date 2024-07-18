В Інституті фізики конденсованих систем НАН України, де працював академік і видатний український науковець Ігор Юхновський, назвали передчасним рішенням Львівської ОВА перейменувати вул. Професора Буйка на вул. Юхновського.

Олександр Іванків, заступник директора з наукової роботи ІФКС НАН України повідомив, що дізнався про перейменування вулиці з новин у ЗМІ.

«Інститут фізики конденсованих систем НАН України у Львові зі здивуванням дізнався з новин про перейменування вулиці Професора Буйка на вулицю Професора Юхновського. Ігор Рафаїлович був творцем і беззаперечним лідером нашого інституту який він створив понад 50 років. Для нас всіх працівників інституту ім’я Юхновського є дуже дороге і ми б хотіли до такої важливої справи підійти виважено і логічно. Більше того ще не пройшло навіть пів року від смерті Ігоря Рафаїловича і мені здається що це є доволі передчасно робити такі відповідальні кроки. Вважаємо зараз це передчасним і закликаємо обласну і міську владу до розумного і логічного рішення», – зазначив у коментарі ZAXID.NET Олександр Іванків.

Головний науковий співробітник інституту Юрій Головач не розуміє, чому у Львівській ОВА вирішили пов’язати вулицю Професора Буйка з іменем Ігоря Юхновського.

«Складно пов’язати вулицю Професора Буйка з Ігорем Рафаїловичем. Ми не кажемо, що вулиці є гірші або кращі. Але якийсь стосунок вулиця до нього має мати», - вважає Юрій Головач.

Науковець додає, що корекції також потребує й назва, яку дали вулиці в обласній військовій адміністрації.

«Коректніше замість вулиці “Професора Юхновського” давати або його ім’я і прізвище. Тому що так його знають люди, або академіка Юхновського, ким він і був, і як його завжди називали. Як правило в такому поєднані “Професор Юхновський” я майже не чув, це могло бути на міжнародних конференціях зі сторони тих хто його не знав. Але найприкріше, що це так відбулося. Як якийсь наказ або вказівка», – резюмував Юрій Головач.

«Нас здивувало, що в інституті ніхто не знав про це перейменування вулиці. Такі речі в першу чергу роблять для мешканців міста, для нас, нашої пам’яті про Ігоря Рафаїловича, а ми про це навіть не чули», - каже науковець.

Директор інституту Тарас Брик додає, що рішення ОВА є поспішним і не приховує розчарування.

«Ми раді, що в місті буде вулиця імені Ігоря Рафаїловича, тому що він однозначного цього заслуговує. Але конкретно це рішення зроблено поспішно. Ми розчаровані ним. Наступного року 100-річчя Ігоря Рафаїловича Юхновського. Відповідно планується робоча група, яка розробляє план заходів до 100-річчя. Ніхто з нами не консультувався, ми розчаровані цим», – каже Тарас Брик.

У 2025 році відзначатимуть 100-річчя з дня народження академіка НАН України та Героя України Ігоря Юхновського. «Знаємо, що Львівська міська рада створює робочу групу з метою розробки концепції і планів заходів до цієї дати. Ми думаємо, що до цього часу ми маємо розумно і виважено підійти, усім комплексом заходів, у тому числі і можливістю перейменуванням вулиць. Наскільки нам відомо, напрацювання таких заходів в межах цієї робочої групи також передбачалося», – каже Олександр Іванків.

Як інформував ZAXID.NET. у четвер, 18 липня, голова ЛОВА Максим Козицький повідомив у Facebook, що 134 вулиці у Львові та області отримають нові декомунізовані назви. Рішенням обласної комісії перейменували вулиці у 33 різних громадах області. У межах перейменування нові назви отримають вісім вулиць у Львові та ще дві у Брюховичах. Зокрема вулиця Професора Петра Буйка має бути перейменована на вулицю Професора Ігоря Юхновського.

У відповідь на рішення голови ЛОВА донька Ігоря Юхновського Наталія заявила про те, що нічого не знала про те, що Львівська обласна військова адміністрації вирішила перейменувати одну з вулиць Львова на честь її батька і також назвала це рішення передчасним.