Депутати Івано-Франківська затвердили програму українізації пам’яті Ірини Фаріон та перейменували на її честь вулицю

В Івано-Франківську одну з вулиць назвуть на честь української мовознавиці та громадської діячки Ірини Фаріон. Про це повідомили на сторінці міської ради. Перейменування вулиці на честь загиблої політикині є першим випадком в Україні.

«Депутати прийняли рішення про перейменування вулиць у громаді, зокрема, вулиця Гвардійська в Івано-Франківську тепер носитиме ім’я Ірини Фаріон», – повідомили на сторінці Івано-Франківської міської ради.

Гвардійська протяжністю майже 200 м розташована в південній частині Івано-Франківська і сполучає вулиці Симона Петлюри та Осипа Сорохтея. На ній розташовані малоповерхові житлові будинки та дитячий садок «Кобзарик». Неподалік – міський стадіон «Рух» та магістральна вулиця Чорновола. Вулиця Гвардійська підлягала декомунізації, тим паче в Івано-Франківську є вулиця Національної гвардії, що могло спричинити плутанину.

Також на сесії 2 серпня міські депутати Івано-Франківська затвердили програму українізації пам’яті Ірини Фаріон. Вона передбачає трансляцію лекцій мовознавиці, літературні фестивалі, безкоштовні курси української мови, підтримку книговидання місцевих авторів та літературні премії, проведення семінарів, вебінарів та зустрічей на тему вдосконалення володіння українською мовою.

Івано-Франківськ став першим містом в Україні, яке перейменувало вулицю на честь Ірини Фаріон. У Львові також планують одну з вулиць назвати на честь мовознавиці. Яку саме вулицю – визначать після консультацій із її родиною.

Нагадаємо, відому політикиню, громадську діячку та мовознавицю, професорку Львівської політехніки Ірину Фаріон вбили пострілом у голову 19 липня біля її будинку на вулиці Масарика у Львові. За підозрою у вбивстві поліція затримала 18-річного В’ячеслава Зінченка з Дніпра.