60-річну мовознавицю Ірину Фаріон невідомий застрелив поруч із її будинком

Одну з міських вулиць у Львові назвуть на честь убитої політичної і громадської діячки Ірини Фаріон. Відповідне звернення підтримали депутати Львівської міської ради на засіданні сесії у вівторок, 23 липня.

Під час розгляду питання про перейменування вулиць депутат від фракції ВО «Свобода» Любомир Мельничук виніс на розгляд сесії звернення, аби одну з вулиць у Львові назвати на честь Ірини Фаріон. Яку саме вулицю та коли назвуть на честь убитої політикині визначать після консультацій із її родиною.

Крім цього, депутати підтримали пропозицію обласної робочої групи з питань декомунізації перейменувати вулиці Космонавтів у Винниках у Рудному, а також вулиці Таманську, Татарбунарську і Дідушка у Львові.

Нагадаємо, 19 липня у Львові невідомий вистрелив у голову 60-річній Ірині Фаріон біля її будинку на вулиці Масарика (бічна проспекту Чорновола). Мовознавицю госпіталізували в критичному стані в Лікарню святого Пантелеймона, але врятувати її життя не вдалося.

Поліція оголосила про проведення спеціальної операції із затримання нападника. Кримінальне провадження відкрите за статтею про умисне вбивство. Президент Володимир Зеленський повідомив, що справа на контролі у міністра МВС Ігоря Клименка та керівника СБУ Василя Малюка. 22 липня Ірину Фаріон поховали на Личаківському кладовищі.