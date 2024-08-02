Програму затвердили під час сесії міської ради

В Івано-Франківську затвердили програму українізації пам’яті Ірини Фаріон. Зробили це міські депутати під час сесії у п’ятницю, 2 серпня. Про це повідомив міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків на своїй Facebook-сторінці.

«На сесії затвердили Програму українізації пам’яті Ірини Фаріон в Івано-Франківській громаді. Хочу подякувати всім, хто писав свої пропозиції до програми, ми опрацювали всі коментарі у соцмережах і включили основне», – написав Марцінків.



Серед ключових заходів програми:

трансляції лекцій Ірини Фаріон у палаці Потоцьких;

літературні фестивалі з залученням відомих авторів у регіоні;

постійно діючі безкоштовні курси української мови;

підтримка книговидання місцевих авторів та літературні премії імені Дорошенка, Федоріва, Франка;

наліпки у всіх комунальних закладах та спонукання закладів торгівлі про спілкування і обслуговування українською мовою;

проведення семінарів, вебінарів та зустрічей на тему вдосконалення володіння українською мовою.

Нагадаємо, 19 липня у Львові близько 19:30 невідомий вистрелив у голову 60-річній Ірині Фаріон біля її будинку на вулиці Масарика (бічна проспекту Чорновола). Мовознавицю госпіталізували в критичному стані в Лікарню святого Пантелеймона, але врятувати її життя не вдалося.

Поліція оголосила про проведення спеціальної операції із затримання нападника. Кримінальне провадження відкрите за статтею про умисне вбивство. Камери спостереження показали, що ймовірний вбивця виходив та повертався у бік Брюховицького лісу, де він, швидше за все, і перевдягався. Під час розшуку поліцейські обстежили близько 100 га лісу.

За підозрою у вбивстві мовознавиці затримали 18-річного підлітка з Дніпра В’ячеслава Зінченка. Галицький районний суд Львова обрав йому запобіжний захід – перебування від вартою без права внесення застави.