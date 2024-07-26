18-річного Вʼячеслава Зінченка відправили під варту без права внесення застави

У пʼятницю, 26 липня, Галицький районний суд обрав запобіжний захід Вʼячеславу Зінченку, якого підозрюють в умисному вбивстві Ірини Фаріон. Суд відправив його під варту без права внесення застави.

Справу розглядав суддя Олег Юрків. На прохання державного адвоката він оголосив перерву, адже родичі підозрюваного хотіли залучити до захисту приватного адвоката. Після перерви суд продовжив розгляд міри запобіжного заходу. Адвокат Зінченка Ігор Сулима заявив, що докази слідства необґрунтовані й не доводять провину підозрюваного. Водночас адвокат визнав, що на момент вбивства підозрюваний перебував у Львові.

На прохання прокуратури, суддя відправив Вʼячеслава Зінченка під варту без права внесення застави. Ухвалу суду можна оскаржити впродовж пʼяти днів в апеляційному суді. За словами слідчого, зараз проводять 22 експертизи у справі.

Донька Ірини Фаріон Софія Особа у коментарі ЗМІ повідомила, що наразі задоволена ухвалою суду й сподівається на справедливе покарання. Адвокат підозрюваного у вбивстві мовознавиці заявив, що планує подавати апеляцію на рішення суду.

Донька Ірини Фаріон Софія Особа (ZAXID.NET)

Нагадаємо, 19 липня на вул. Масарика у Львові стріляли у політичну і громадську діячку, 60-річну мовознавицю Ірину Фаріон. За кілька годин від вогнепального поранення вона померла в лікарні.

Після замаху в мережі почали поширювати фото молодого чоловіка у панамці й темних окулярах, який, зі слів сусідів, упродовж тижня щодня на кілька годин приходив до будинку, в якому жила Ірина Фаріон. Пізніше поліція підтвердила, що саме цей чоловік є основним підозрюваним у вбивстві та оголосила його у розшук.

25 липня правоохоронці затримали хлопця в Дніпрі в його помешканні. Його вдалось вистежити завдяки камерам спостереження та опитуванню свідків. 26 липня його доправили до Львова та повідомили про підозру за ст. 115 ККУ – умисне вбивство.

Пізніше журналісти ідентифікували затриманого – ним виявився 18-річний Вʼячеслав Зінченко, у його телефоні знайшли докази підготовки до злочину.