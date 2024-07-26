У пʼятницю, 26 липня, міністр внутрішніх справ Ігор Клименко дав брифінг за результатами спецоперації з затримання підозрюваного у вбивстві політичної та громадської діячки Ірини Фаріон. 18-річного Вʼячеслава Зінченка затримали 25 липня, за шість днів після скоєння злочину, у Дніпрі в його помешканні.

ZAXID.NET публікує основні тези з брифінгу.

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У брифінгу взяли участь також голова Нацполіції Іван Вигівський, перший заступник голови СБУ Сергій Андрущенко, голова обласної поліції Львівщини Олександр Шляховський та заступник генерального прокурора Антон Войтенко. Ігор Клименко повідомив, що брифінг відбувається у Львові за дорученням президента Володимира Зеленського.

Заступник генерального прокурора Антон Войтенко повідомив, що Вʼячеславу Зінченку 26 липня повідомили про підозру за ч. 1 ст. 115 ККУ (умисне вбивство). Прокурори у Галицькому районному суді клопотають про обрання запобіжного заходу затриманому – тримання під вартою без альтернативи внесення застави. Його захищає державний адвокат.

Ігор Клименко повідомив, що слідчі провели декілька слідчих експериментів і за тиждень пошуків підозрюваного встановили хронометраж його підготовки до злочину та самого вбивства. За час пошуків правоохоронці перевірили близько 100 га лісу, 900 свідків, 9 тисяч фото та 170 камер відеоспостереження – як у межах програми «Безпечна Львівщина», так і приватних. Він підтвердив, що багато камер були вимкненні через знеструмлення.

Правоохоронці показали відео зі спецоперації. За словами Ігоря Клименка, на місці злочину була знайдена спортивна гільза 9х18. Ці кулі виготовлялись в Україні в 2017-2018 роках. Слідчі встановлюють, де саме підозрюваний її придбав. Слідчі також вивчають, де він міг навчитись стріляти та розшукують зброю, з якої він стріляв у Ірину Фаріон. Зі слів Ігоря Клименка, хлопець пістолет заховав.

Фото хлопця в чорній панамі та червоному світшоті поліцейським надали сусіди. Слідчі перевірили 80 схожих на нього людей та встановили його точний фотопортрет. Камери відеоспостереження зафіксували підозрюваного у Львові щонайменше за 10 днів до злочину. Він маскувався за допомогою велоокулярів та панами.

До Львова він приїхав 9 липня поїздом із Дніпра. Спершу він поселився в одній із орендованих квартир через сервіс Booking. 14 липня і 18 липня він змінював помешкання. Хлопець обирав специфічні квартири з балконами та в межах центру міста. Останнє помешкання він орендував на вул. Лесі Українки. За 10 днів життя у Львові він витратив приблизно 10 тис. грн. Правоохоронці мають інформацію про джерела надходження цих грошей, але у найближчі кілька місяців цю інформацію не розголошуватимуть.

Одразу після приїзду він забрав із «Нової пошти» посилку, в якій він сам собі з Дніпра переслав речі, в яких він стежив за Іриною Фаріон. Ці речі він придбав у травні в Дніпрі через інтернет-магазини. Серед речей була сумка через плече, в якій, на думку поліцейських, була зброя.

У день вбивства він прогулювався в дворі, де жила Ірини Фаріон. За декілька секунд до вбивства він одягнув червоні рукавиці та вистрілив у неї в той час, коли вона чекала на автомобіль таксі. За попередніми даними, він підійшов до неї приблизно на 2 м. Після вчинення злочину він утік із місця вбивства. Через два дні, 21 липня, він поїхав до Дніпра поїздом із залізничного вокзалу Львова.

26 липня спецпризначенці увірвалися в його квартиру на 8 поверсі одного з житлових будинків Дніпра. Правоохоронці вивели його маму та затримали хлопця. Слідчі перевірили його листування на мобільному телефоні, в якому він обговорював своє світобачення. Наразі його листування ще досліджують поліцейські та співробітники СБУ.

Також у його телефоні знайшли докази, що він довго і ретельно готувався до злочину. Наприклад, у пошуковику браузера знайшли сайти з продажу зброї, тематичні новини про Ірину Фаріон та книгу «Секретные инструкции ЦРУ и КГБ по сбору фактов, конспирации и дезинформации». Крім цього, він шукав інформацію про інших політичних діячів, зокрема Максима Бужанського.

Хлопець також залишив так званий прощальний лист, у якому пояснив, що не розповідав нікому про злочин, адже хвилювався за батька та маму, які не були в курсі його намірів. Хлопець сказав матері, що він їде в інше місто, не у Львів.

Ігор Клименко зауважив, що попри те, що хлопець кілька днів був у дворі, де жила Ірина Фаріон, у досить помітному одягу, ніхто з сусідів чи перехожих не повідомив у поліцію.

Під час брифінгу представник СБУ повідомив, що однією з версій убивства Ірини Фаріон є співпраця з російськими спецслужбами. Слідчі перевіряють його звʼязки з нацистськими організаціями на території Росії.