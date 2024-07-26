26 липня у Галицькому районному суді почали розгляд запобіжного заходу підозрюваному у вбивстві політикині та мовознавиці Ірини Фаріон. 25 липня 18-річного Вʼячеслава Зінченка затримали в Дніпрі в його помешканні.

ZAXID.NET веде онлайн-трансляцію із зали суду.

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Справу розглядає суддя Олег Юрків. На засідання суду прийшла донька Ірини Фаріон Софія Семчишин та її чоловік. Вона намагалася поговорити з підозрюваним, утім він лише відповів: «Час покаже» й далі мовчки читав книгу.

О 13:53 за клопотанням державного захисника суддя оголосив перерву до 16:00, адже родичі підозрюваного хочуть долучти до справи приватного захисника.

Фото ZAXID.NET

Нагадаємо, 19 липня на вул. Масарика у Львові стріляли у політичну і громадську діячку, 60-річну мовознавицю Ірину Фаріон. За кілька годин від вогнепального поранення вона померла в лікарні.

Після замаху в мережі почали поширювати фото молодого чоловіка у панамці й темних окулярах, який, зі слів сусідів, упродовж тижня щодня на кілька годин приходив до будинку, в якому жила Ірина Фаріон. Пізніше поліція підтвердила, що саме цей чоловік є основним підозрюваним у вбивстві та оголосила його у розшук.

25 липня правоохоронці затримали хлопця в Дніпрі в його помешканні. У прокуратурі повідомили, що хлопець тричі змінював помешкання у Львові, а також змінював ходу і рухи. Його вдалось вистежити завдяки камерам спостереження. 26 липня його доправили до Львова та повідомили про підозру за ст. 115 ККУ – умисне вбивство.

Пізніше журналісти ідентифікували затриманого – ним виявився 18-річний Вʼячеслав Зінченко, у його телефоні знайшли докази підготовки до злочину.