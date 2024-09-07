Вночі невідомий дрон атакував склад боєприпасів у Росії

В ніч на суботу, 7 серпня, невідомий безпілотник атакував Воронезьку область Росії. Внаслідок атаки розпочалась пожежа на складі боєприпасів з подальшою детонацією. Влада евакуйовує місцевих жителів. Про це повідомив губернатор області Алєксандр Гусєв.

За словами Алєксандра Гусєва, вночі російська ППО нібито перехопила невідомий безпілотник в Острогозькому районі, але внаслідок падіння уламків розпочалась пожежа. За даними Telegram-каналу Astra, безпілотник атакував склад з боєприпасами у селі Солдатскоє.

«За попередніми даними, постраждалих немає. Проте внаслідок падіння БпЛА виникла пожежа, яка перейшла на вибухонебезпечні предмети. Почалася детонація», – повідомив Алєксандр Гусєв.

У населеному пункті оголосили режим «Надзвичайної ситуації». Спецслужби проводять евакуацію місцевих жителів. Як повідомив губернатор області, станом на 08:00 у пунктах тимчасового розміщення перебувало кілька десятків людей.

Зазначимо, що російське міноборони вранці 7 вересня прозвітувало про збиття чотирьох безпілотників. Два ударних БпЛА російська ППО нібито збила над Бєлгородською областю, ще два – над Курською. Однак про атаку безпілотника у Воронезькій області російське відомство не згадало.

Доповнено. Згодом низка українських ЗМІ із посиланням на джерела у спецслужбі повідомили, що склад боєприпасів у Воронезькій області атакували дрони СБУ. На місці події виникло чотири осередки потужної пожежі та безперервна детонація боєприпасів. Джерело зазначило, що цей склад окупанти використовували для перекидання техніки в Україну.

«СБУ продовжує системну роботу зі створення демілітаризованої зони в прилеглих до України областях РФ. Військові аеродроми, склади з боєприпасами та об‘єкти інфраструктури, які працюють на війну в Україні, — є законними цілями», – цитує Суспільне джерело в СБУ.