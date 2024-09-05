30 серпня Назарій Проказюк загинув під час виконання навчально-тренувального польоту

30 серпня на Львівщині під час навчального польоту розбився вертоліт Мі-2 з екіпажем. Унаслідок падіння загинули двоє членів екіпажу, серед яких – 28-річний капітан Назарій Проказюк із Львівщини. Про це повідомили на офіційній сторінці «Пласту» у соцмережі Facebook.

Кілька днів тому Харківський національний університет Повітряних сил імені Івана Кожедуба повідомив, що під час виконання навчально-тренувального польоту зазнав катастрофи вертоліт Мі-2. За даними університету, двоє членів екіпажу загинули.

Згодом на офіційній сторінці «Пласту» оприлюднили інформацію, що одним із загиблих є 28-річний мешканець Львівщини Назарій Проказюк, а сама трагедія трапилась на території Львівської області.

«30 серпня 2024 року під час виконання навчально-тренувального польоту, будучи в екіпажі у складі двох осіб гелікоптера Мі-2, зазнав падіння у Львівській області. Внаслідок чого обоє учасників екіпажу загинули», – повідомили на сторінці «Пласту», де також оприлюднили біографію військового.

Що відомо про загиблого Назарія Проказюка?

28-річний Назарій Проказюк уродженець села Гаї, колишнього Бродівського району Львівщини. Він був пластуном, брав участь у пластових таборах та різних мандрівках, був активним учасником «Пласту» приблизно до 2013 року.

До 9 класу навчався у Гаївській школі, а 10 та 11 клас закінчив в школі № 4 міста Броди. В юнацьких роках захоплювався малюванням. Згодом продовжив здобувати вищу освіту в Харківському національному авіаційному університеті Повітряних сил імені Кожедуба.

Після його закінчення служив у льотній військовій частині в м. Чугуїв Харківської області. Був капітаном, командиром вертольота вертолітної ланки вертолітної ескадрильї військової частини.

З початком повномасштабного російського вторгнення спільно з побратимами здійснював перевезення обладнання та усієї техніки частини з Харківщини до безпечнішої Львівської області. Там працював у навчальній авіаційній бригаді. Здійснював бойові вильоти, був учасником бойових дій.

30 серпня 2024 року загинув під час виконання навчально-тренувального польоту у Львівській області. Похований з військовими почестями 3 вересня 2024 року в рідному селі Гаї Бродівської громади Львівської області. Був двоюрідним братом загиблого вихованця Пласту з с. Гаї Павла Заяця.