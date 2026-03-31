Власниця ділянки кілька разів зверталась в міську раду за дозволами на будівництво при міжнародній трасі

Біля Львова, в межах міжнародної траси М-09 Львів – Рава-Руська незаконно заливають фундамент і встановлюють паркан. Земля призначена для ведення сільського господарства, втім її власниця зверталась до міської ради за дозволом на будівництво, але отримала відмову. Про це у п’ятницю, 31 березня, повідомила очільниця Офісу агломерації та розвитку громад Наталія Алєксєєва.

Йдеться про будівництво у межах червоних ліній міжнародної траси у Великих Грибовичах. Ділянку площею 0,0485 га відвела ще сільрада для ведення сільського господарства. Згодом ділянку перепродали й зараз, за даними ZAXID.NET, забудовою землі займається Ірина Дика. Нова власниця неодноразово намагалася розпочати тут будівництво й вже зверталася до Львівської міської ради за містобудівними умовами та обмеженнями, однак місто їй відмовило

«Річ у тім, що ця ділянка має два законодавчі обмеження. Оскільки це землі сільськогосподарського призначення, то на них дозволено будівництво об’єктів, пов’язаних із виробництвом, зберіганням та переробкою продукції. Проте, згідно із іншим обмеженням, на будь-які будівельні роботи, навіть якщо йдеться про паркан, потрібно відповідний дозвіл. Адже ділянка – в межах червоних ліній міжнародної траси М-09», – пояснює Наталія Алєксєєва.

Днями ж територію почали огороджувати і заливати фундамент. Дозволів на ведення цих робіт власники отримували. У понеділок через мобільний додаток «Дія» зареєстрували ще одне звернення на отримання містобудівних – для будівництва ангару для овочів.

Офіс агломерації та розвитку громад звернувся поліцію і в Державну інспекцію архітектури та містобудування України за дозволом на проведення перевірки.