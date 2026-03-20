Міська ДАБК оштрафувала компанію «Галицька будівельна гільдія», яка під час реконструкції адміністративної будівлі у Львові надбудувала самовільний п’ятий поверх. Про це у п’ятницю, 20 березня, повідомив департамент природних ресурсів і будівництва Львівської міської ради.

Йдеться про реконструкцію адміністративно-побутової будівлі на вул. Єрошенка, 28. За документами, мали реконструювати чотириповерхову будівлю, а натомість надбудували п’ятий поверх.

ДАБК вирішила перевірити будмайданчик після скарги львів’янина на Гарячу лінію Львова. Він повідомив, що під час будівельних робіт на об’єкті трапився зсув ґрунту, внаслідок чого частина будівельного майданчика разом із будівельними блоками пошкодила гаражі в кооперативі «Сокіл».

Міська інспекція отримала дозвіл на перевірку будмайданчика від Міністерства розвитку громад та територій. Під час перевірки ДАБК встановила, що будівництво ведеться з відхиленням від проєкту. Зокрема, замість передбаченої чотириповерхової будівлі з підвалом на об’єкті фактично зводять п’ятиповерхову.

За підсумками перевірки інспекція видала низку приписів з вимогою усунути виявлені порушення та зупинити будівельні роботи, а також оштрафувала генпідрядника ТзОВ «Галицька будівельна гільдія» на 136 тис. грн

«Попри те, що штрафи були сплачені, приписів про усунення порушень не виконали і робіт на об’єкті не припинили. У цьому інспектори міської ДАБК переконалися під час наступного візиту. Тому інспекція видала ще один припис, яким замовника будівництва зобовʼязано привести об’єкт у відповідність до затвердженої проєктної документації, демонтувавши зайвий поверх. У разі невиконання вимог припису буде здійсненна перевірка та звернення до суду про демонтаж у примусовому порядку», – повідомили в департаменті.

За даними ZAXID.NET, замовником будівництва є ПП «Скіфи». Компанія зареєстрована у 2002 році та належить родині підприємців Олегу та Наталії Дунець. Олег Дунець – власник низки деревообробних підприємств у Львівській області, є членом ГО «Асоціація деревообробників і лісозаготівельників Львівщини». Також, за даними сервісу YouControl, він займається виробництвом дерев’яної тари, переробкою овочів і фруктів, вантажними перевезеннями. У минулому – депутат Кам’янка-Бузької районної ради.