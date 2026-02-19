Будинок збудували без дозволів на комунальній ділянці

Прокуратура почала розслідування за фактом незаконного будівництва двоповерхового особняка на березі львівського міського ставу Стосика у Львові. Будинок збудували на землях парку й без дозволів.

Двоповерховий будинок приблизно на 250 м² збудували на території парку навколо ставу Стосика на вул. Замарстинівській. У вересні 2025 року управління державного контролю за використанням та охороною земель на звернення управління земельних ресурсів здійснило огляд ділянки і склало акт про порушення.

Як розповіла ZAXID.NET в. о. керівника управління державного контролю за виконанням та охороною земель ЛМР Світлана Бордіян, територія біля будинку входить у межі комунальної ділянки з озером, а на сам будинок не видавали ані дозволів на будівництво, ані документів на введення в експлуатацію. Крім цього, Шевченківська районна адміністрація не погоджувала встановлення паркана та залізних воріт біля будинку.

Фото надані ZAXID.NET Львівською міською радою

«Цей будинок побудували у межах високовольтних ліній, де апріорі будуватися заборонено. Нам відомо, що світло вони беруть від кооперативу поряд. Судячи з усього, будинок заселений», – розповіла Світлана Бордіян.

Мерія двічі зверталась у поліцію щодо відкриття провадження за фактом незаконного будівництва, однак поліція не вбачала в цьому порушень. Справу відкрили після звернення в прокуратуру у січні 2026 року за ч. 2 ст. 197-1 ККУ (самовільне зайняття земельної ділянки та самовільне будівництво).

Судячи з карт google-maps, двоповерховий цегляний будинок у парку на вул. Замарстинівській збудований близько 10 років тому, однак ані ЛМР, ані правоохоронці ще не з’ясували, кому він належить і хто там живе. 13 лютого Шевченківський районний суд дозволив слідчим провести огляд ділянки.

Додамо, що озеро Стосика і парк навколо нього перебувають на балансі Шевченківської РА. Озеро живиться від природних джерел, вода в ньому – одна з найчистіших серед міських водойм. Озеру вже понад 300 років, тут живуть болотна та червоновуха черепахи, качки, одуди.