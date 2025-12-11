На вул. Довбуша, 15 планували збудувати готель

Господарський суд Львівської області зобов’язав компанію «АрхіБуд» демонтувати котлован і фундамент під готель, які незаконно збудували на території парку «Знесіння». Ділянка без погодження Кабміну перейшла в комунальну власність, а Львівська міськрада, своєю чергою, віддала ділянку в оренду компанії «АрхіБуд» під будівництво готелю, втім натомість забудовник почав там незаконне будівництво.

Йдеться про ділянку на вул. Довбуша, 15, на території регіонального ландшафтного парку «Знесіння», де раніше були склади військового містечка №301а Держприкордонслужби. У 2006 році адміністрація прикордонної служби вирішила передати ці будівлі компанії ТзОВ «Будінвест», а ділянку площею майже 2,9 га – в комунальну власність. Однак ці рішення військові не погодили з Кабміном.

У 2007 році Львівська міськрада передала ділянку в оренду на 10 років ТзОВ «АрхіБуд» для будівництва житлового кварталу. При цьому цільове призначення ділянки змінили з земель транспорту й оборони на землі житлової та громадської забудови, а у 2010 році – на будівництво готельного комплексу. Згодом на території парку почали будівництво, однак прокуратура вирішила оскаржити передачу земель оборони без погодження з Кабміном. Через судові процеси будівництво зупинилось на рівні фундаменту.

У 2017 році Господарський суд визнав недійсним договір оренди землі між Львівською міськрадою і ТзОВ «АрхіБуд» та витребував цю ділянку у державну власність, за винятком невеличкої ділянки на 722,6 м2 з будівлею, за якою компанія зареєструвала право власності. Військова прокуратура також намагалася оскаржити цю реєстрацію в суді. 2024 році Верховний Суд остаточно скасував приватизацію недобуду вул. Довбуша, 15.

Паралельно Кабмін просив суд усунути перешкоди в користуванні ділянкою та зобов’язати ТзОВ «АрхіБуд» знести котлован, бетонний фундамент та монолітну залізобетонну плиту й арматуру. 8 грудня Господарський суд цей позов задовольнив.

За даними аналітичної системи YouControl, ТзОВ «АрхіБуд» зареєстроване у 2004 році на вул. Зеленій, 105 та займається нерухомістю. Власниками компанії є львівʼяни Віктор Коць та Ігор Миколайчук, який був помічником Ярослава Дубневича.