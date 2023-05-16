Спірна ділянка позначена червоним кольором

Господарський суд Львівської області скасував право власності на недобуд на території парку «Знесіння», де планували збудувати готель. Раніше ця земля без погодження Кабміну перейшла в комунальну власність, а Львівська міськрада, своєю чергою, віддала ділянку в оренду компанії «АрхіБуд» під будівництво готелю.

Йдеться про ділянку на вул. Довбуша, 15, на території регіонального ландшафтного парку «Знесіння», де були склади Держприкордонслужби, що належали військовому містечку №301а. У 2006 році адміністрація прикордонної служби вирішила передати ці будівлі компанії ТзОВ «Будінвест», а ділянку площею майже 2,9 га – передати в комунальну власність. Однак це рішення військові не погодили з Кабміном.

У 2007 році Львівська міськрада передала цю ділянку в оренду на 10 років ТзОВ «АрхіБуд» для будівництва житлового кварталу. При цьому цільове призначення ділянки змінили з земель транспорту й оборони на землі житлової та громадської забудови, а у 2010 році – на будівництво готельного комплексу. Згодом на території парку почали будувати ЖК, однак прокуратура вирішила оскаржити передачу земель оборони без погодження з Кабміном. Через судові процеси будівництво зупинилось на рівні фундаменту.

У 2017 році Господарський суд визнав недійсним договір оренди землі між Львівською міськрадою і ТзОВ «АрхіБуд» та витребував цю ділянку у державну власність, за винятком невеличкої ділянки на 722,6 м2 з будівлею, за якою «АрхіБуд» зареєстрував право власності. Попри це, реєстратор обласного комунального підприємства Львівської обласної ради «Бюро технічної інвентаризації та експерт Євгеній Бірако вирішили зареєструвати за ТзОВ «АрхіБуд» право власності на самобуд. Військова прокуратура також намагалася оскаржити цю реєстрацію в суді.

1 травня суддя Господарського суду Зоряна Горецька визнала незаконною та скасувала реєстрацію права власності за ТзОВ «АрхіБуд» за недобудом на вул. Довбуша, 15. Це рішення можна оскаржити в Західному апеляційному господарському суді.