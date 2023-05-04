Замість двох поверхів на вул. Промисловій, 60 збудували три

Шевченківський відділ держаної виконавчої служби у Львові відкрив провадження, що зобов’язує демонтувати забудовника зайвий третій поверх торгового центру на вул. Промисловій. Раніше рішення про демонтаж самобуду ухвалив Касаційний адміністративний суд. Про це 4 травня повідомили в департаменті містобудування Львівської міськради.

Йдеться про вже збудований триповерховий торгово-офісний центр на вул. Промисловій, 60. У жовтні 2016 року виконавчий комітет Львівської міськради видав місцевому підприємцю Сергію Васині містобудівні умови та обмеження на будівництво двоповерхової будівлі. Збудувати ТРЦ мали на земельній ділянці площею 0,14 га, яку забудовник орендує до 2025 року.

У серпні 2022 року Сергій Васина звернувся до архітектурно-містобудівної ради з проханням погодити добудову третього та четвертого поверхів ТЦ, хоча на той час третій поверх уже був збудований. Через це міська ДАБК подала на забудовника до суду. Крім цього, починаючи з 2017 року, ДАБК неодноразово штрафувала замовника і генпідрядника будівництва за добудову незаконного поверху.

25 липня 2022 рокуЛьвівський окружний адмінусуд задовольнив позов львівської ДАБК та зобов’язав забудовника знести незаконний третій поверх за власний рахунок. Згодом це рішення підтвердив Восьмий апеляційний адміністративний суд. Касаційний адміністративний суд за позовом Сергія Васина відмовився відкривати провадження. Цю ухвалу оскаржити не можна.

4 травня департамент містобудування ЛМР повідомив, що Шевченківський відділ держаної виконавчої служби у Львові відкрив провадження, що зобов’язує демонтувати забудовника зайвий третій поверх упродовж 10 днів.