У середу, 31 грудня, у місті Жовква на Львівщині 36-річний водій BMW 520 виїхав на залізничний переїзд на заборонений сигнал світлофора та зіткнувся з локомотивом. У результаті ДТП загинула 58-річна пасажирка легковика.

За даними департаменту цивільного зазисту ЛОВА та поліції, смертельна ДТП сталася близько 6:30 ранку на вул. Дорошенка у Жовкві. 36-річний водій автомобіля BMW 520, житель села Стара Скварява, переїжджаючи залізничний переїзд на червоне світло, здійснив зіткнення з локомотивом сполученням «Куликів-Жовква». Унаслідок ДТП 58-річна пасажирка автомобіля, також мешканка Старої Скваряви, загинула на місці. Водій легковика отримав тілесні ушкодження та був госпіталізований.

Смертельна ДТП на залізничному переїзді у Жовкві

За фактом ДТП слідчі відкрили кримінальне провадження за порушення правил безпеки дорожнього руху (ч.2 ст.286 ККУ). Винуватця ДТП затримали. Йому загрожує позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.