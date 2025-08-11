Правоохоронці наголошують, що залізниця є зоною підвищеної небезпеки.

За добу, що минула, 10 серпня, на Львівщині внаслідок наїзду потягів загинули дві людини. Про це повідомили у поліції Львівської області.

Одна з ДТП трапилася близько 01:00 у селі Городище Стрийського району. Потяг сполученням Львів - Ворохта наїхав на 55-річного мешканця району. Від отриманих внаслідок наїзду травм чоловік загинув на місці події.



Ще одна подія сталася близько 08:40 у Самборі. Як попередньо встановили правоохоронці, вантажний потяг наїхав на 45-річну львів’янку, яка сиділа на колії. Від отриманих внаслідок наїзду травм жінка теж загинула на місці події.



За фактами цих ДТП слідчі відкрили кримінальні провадження за ч.3 ст.276 (Порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного, водного чи повітряного транспорту) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років. Правоохоронці встановлюють усі обставини подій.

Правоохоронці наголошують, що залізниця є зоною підвищеної небезпеки. Потрібно бути максимально уважними та обережними, перебуваючи на залізничних коліях, переходити їх тільки у встановлених місцях, переконавшись у відсутності потяга.