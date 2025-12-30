До злочинної схеми освітянин залучив трьох спільників

На Дніпропетровщині правоохоронці викрили злочинну групу, до якої входив проректор вишу, яка продавала сертифікати про володіння українською мовою. Справу освітянина та трьох його спільників вже передали до суду. Їм загрожує до 10 років позбавлення волі.

За даними слідства, незаконну схему організував проректор одного з університетів м. Кривий Ріг. Він та його троє спільники за гроші допомагали людям, які планували скласти іспит на рівень володіння державною мовою, отримати сертифікати без зайвих зусиль. Про це повідомили в прокуратурі Дніпропетровщини у вівторок, 30 грудня.

Для цього проректор та його помічники самі заходили в облікові записи учасників іспиту, потім реєструвалися і електронній системі та фактично складали тестування замість них. Їх клієнти гроші пересилали як «благодійні внески» на рахунок підконтрольного благодійного фонду.

Правоохоронці задокументували 12 епізодів, коли проректор та ще троє спільників складали іспит про володіння державною мовою відповідного рівня, а потім учасники платили їм за це гроші.

Прокурори Криворізької південної окружної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт щодо групи осіб за фактом одержання неправомірної вигоди, легалізації коштів, здобутих злочинним шляхом, а також несанкціонованого втручання в роботу інформаційно-комунікаційних систем. Чотирьом зловмисникам загрожує до 10 років позбавлення волі.