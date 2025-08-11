ДТП сталася у селі Кустин Шептицького району

У неділю, 10 серпня, на Львівщині трапилася ДТП. Внаслідок зіткнення із легковим автомобілем 11-річна пасажирка підводи потрапила до лікарні. Про це повідомили у поліції Львівської області.

Дорожньо-транспортна пригода сталася близько 22:00, у селі Кустин Шептицького району. Як попередньо встановили правоохоронці, відбулося зіткнення автомобіля Opel Insignia, яким керувала 37-річна мешканка Шептицького району, та кінної підводи під керуванням 20-річного жителя Волинської області.

фото поліції Львівської області

Внаслідок ДТП пасажирка підводи, 11-річна жителька Волинської області, отримала тілесні ушкодження, її госпіталізували.

За фактом ДТП слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті, – обмеження волі на строк до трьох років, з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років. Правоохоронці встановлюють обставини події.