Уродженець села Мацьковичі Богдан Новак жив у Дублянах

У неділю, 28 грудня, помер головний звіздар України, заслужений майстер народної творчості Богдан Новак. Саме в цей день у Львові пройшла двадцята щорічна Хода звіздарів. На неї зʼїжджаються майстри зі всієї України, та саме Богдан Новак був тим фахівцем, який першим почав відтворювати призабуте ремесло виготовлення різдвяної звізди, перевезене з Надсяння.

«У день, коли містом йшла наймасштабніша, вже 20-та хода звіздарів, помер головний звіздар України. У колоні точно були зірки створені паном Богданом», – повідомила керівниця міського управління туризму Христина Лебедь.

Богдан Новак був уродженцем село Мацьковичі біля Перемишля у Польщі. Після Другої світової його сімʼю виселили з Надсяння, він оселився у Дублянах. Новак зберіг і відродив традицію виробництва різдвяної звізди, яким займалися у його українському селі. Майстер винайшов власну технологію виготовлення безкаркасної різдвяної звізди з паперу.

«Він дуже любив Різдво і все що з ним звʼязано. Вже не мав сили, але колядку “Бог предвічний” ще заколядував… Він був звіздарем. Людиною, яка жила Різдвом, традиціями, світлом. Тим, що несе радість і надію від хати до хати. Він дуже любив свою справу. Любив Україну – тихо, глибоко, по-справжньому, носив вишиванку ще тоді, коли це не було модно, а було станом душі. І так символічно, що він пішов саме на різдвяному ходу – на тому шляху, яким жив усе життя», – написала у фейсбуці його онука Ніна Хомин.

2022 року міністерство культури внесло традицію створення об’ємної сферичної різдвяної звізди з надсянського села Мацьковичі до нематеріальної культурної спадщини України. А 2024 року президент присвоїв Богдану Новаку звання заслуженого майстра народної творчості. Про особливості цього ремесла читайте у матеріалі «Звізда ходить».